Хакеры охотились за платежными данными пользователей Netflix

https://news.ru/storage/news/85761d505365374d6acb6f18aa59c69a/eca14e73-84a2-4a88-a874-2f579042388b_850.jpg Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи стримингового сервиса Netflix стали целями киберпреступников накануне новогодних каникул. Злоумышленники при помощи фишинговой почтовой рассылки пытались заполучить данные банковских карт.

«Подобное давление и упор на срочность — одна из самых распространенных уловок, побуждающих пользователя отбросить разумную осторожность и немедленно отправить мошенникам всю запрошенную информацию. Немаловажен и выбор периода для данной кампании — в новогодние праздники критическое мышление у многих заметно снижено», — отметили специалисты антивирусной компании ESET, которая и обнаружила рассылку.

Текст письма включал в себя требование обновить платежные данные, ссылку на поддельный сайт, где пользователь должен был указать запрашиваемую информацию, а также предупреждение о потере аккаунта в случае невыполнения запроса.

Кроме того, в настоящей рассылке компании обращаются к своим пользователям по имени. Но в фальшивой рассылке Netflix обращения начинались с «Hi Dear». Также адрес отправителя не совпадает с адресом настоящего сервиса, подчеркнули в ESET.

Ранее News.ru рассказал, что «Лучше, чем люди» стал первым в истории российским сериалом, выкупленным Netflix для показа в категории Netflix Original. Сумма сделки стала рекордной для отечественных ТВ-шоу — $1 млн.