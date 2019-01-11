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Хакеры охотились за платежными данными пользователей Netflix

Jasper Jacobs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Пользователи стримингового сервиса Netflix стали целями киберпреступников накануне новогодних каникул. Злоумышленники при помощи фишинговой почтовой рассылки пытались заполучить данные банковских карт.

«Подобное давление и упор на срочность — одна из самых распространенных уловок, побуждающих пользователя отбросить разумную осторожность и немедленно отправить мошенникам всю запрошенную информацию. Немаловажен и выбор периода для данной кампании — в новогодние праздники критическое мышление у многих заметно снижено», — отметили специалисты антивирусной компании ESET, которая и обнаружила рассылку.

Текст письма включал в себя требование обновить платежные данные, ссылку на поддельный сайт, где пользователь должен был указать запрашиваемую информацию, а также предупреждение о потере аккаунта в случае невыполнения запроса.

Кроме того, в настоящей рассылке компании обращаются к своим пользователям по имени. Но в фальшивой рассылке Netflix обращения начинались с «Hi Dear». Также адрес отправителя не совпадает с адресом настоящего сервиса, подчеркнули в ESET.

Ранее News.ru рассказал, что «Лучше, чем люди» стал первым в истории российским сериалом, выкупленным Netflix для показа в категории Netflix Original. Сумма сделки стала рекордной для отечественных ТВ-шоу — $1 млн.


#хакеры #личныеданные #netflix
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