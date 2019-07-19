https://static.news.ru/photo/bc8f51d4-aaac-11e9-ac52-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств. Основную долю заданий компания делала по заказу воинской части № 71330.

Эксперты Международного центра обороны и безопасности в Таллине уверены, что данная часть входит в состав 16-го управления ФСБ России, занимающегося радиоэлектронной разведкой. Также заказчиком «Сайтэка» выступал научно-исследовательский институт «Квант», который находится в ведении ФСБ, сообщает « Русская служба BBC », получившая доступ к пакету документов компании.

«Сайтэк» в 2012 году разработала программный комплекс «Наутилус-С». Он предназначен для деанонимизации пользователей браузера Tor. В «Наутилус-С» входил как минимум один подставной узел, с помощью которого можно было подменять трафик. Издание отмечает, что целью создания программы являлось составление «базы данных о пользователях и компьютерах, активно использующих Tor-сети».

Ранее News.ru сообщал, что злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение для получения доступа к медиафайлам мессенджеров WhatsApp и Telegram. По словам исследователей из компании Symantec, занимающейся разработкой ПО в области информационной безопасности и защиты информации, мессенджеры на Android сохраняют изображения и аудиофайлы во внутреннее хранилище, доступное только через приложение, либо во внешнее, но с более широким доступом для других программ. Последний вариант настроен в WhatsApp по умолчанию, в то время как в Telegram для этого нужно включить соответствующую функцию.