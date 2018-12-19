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Хакеры получили доступ к серверам NASA

Joel Kowsky/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]
Имена и личные данные сотрудников попали в руки злоумышленников

Руководство NASA отправило циркуляр своим сотрудникам, объяснив, что неизвестный хакер получил доступ к серверам агентства. Имена и личные данные ведущих учёных мира, возможно, были скомпрометированы, после того как хакеры взломали сервер. 

Американское космическое агентство направило всем своим сотрудникам циркуляр, где поясняет, что неизвестный злоумышленник получил доступ к серверам агентства в начале 2018 года. 

«В октябре 2018 года отдел кибербезопасности NASA начал расследование возможного взлома серверов агентства, где хранилась личная информация (PII). После первоначального анализа определили, что информация с одного из серверов, содержащая номера социального страхования и другие данные PII нынешних и бывших сотрудников NASA, возможно, была скомпрометирована», — сказано в сообщении. 

После обнаружения проблемы NASA оперативно обеспечило безопасность серверов и данных, но неясно, сколько сотрудников было затронуто до того, как был обнаружен факт взлома. К счастью, в агентстве считают, что миссии не были поставлены под угрозу в результате инцидента. Руководство поспешило объявить, что информационная безопасность «остаётся главным приоритетом», в дальнейшем усилия по обеспечению безопасности всех серверов будут усилены с помощью самых инновационных методов обеспечения безопасности.


#хакеры #взлом #НАСА #киберпреступники
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