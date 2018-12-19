Хакеры могут перехватывать почти все SMS-сообщения

https://news.ru/storage/news/2d09335a855dedb9a9bb5a6abcc19a9d/9dccfc15-342f-406d-96ad-4c0773cc8f26_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Несмотря на значительную работу операторов над кибербезопасностью, в технологии сотовой связи остаётся много уязвимостей. 90% отправленных SMS-сообщений могут перехватить хакеры.

Атакам подвержены около 78% мобильных сетей, сообщается в исследовании Positive Technologies. Подписка на получение чужих сообщений в даркнете стоит $20 в месяц, сообщают в агентстве. Также злоумышленники могут приобрести SMS с одноразовым кодом подтверждения для платежей — такая услуга оценивается в $250.

Больше всего в скрытой части интернета продают пароли от учётных записей и платёжных карт, отмечается в докладе.

Ранее News.ru писал, что руководство NASA отправило циркуляр своим сотрудникам, объяснив, что неизвестный хакер получил доступ к серверам агентства. Имена и личные данные ведущих учёных мира, возможно, были скомпрометированы, после того как хакеры взломали систему.