https://static.news.ru/photo/c8a6530e-b507-11e9-aa38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Хакер Александр Варской раскритиковал предложение Роскачества заклеивать камеру на телефоне и ноутбуке во избежание слежки. По его словам, эта рекомендация выглядит очень смешной.

Предложение выглядит смешно. Однако данная мера очень эффективна. Она настолько же эффективна, как кража банкомата с помощью экскаватора, — тоже будет эффективно, просто неизящно, — рассказал эксперт в беседе с URA.RU .

При этом специалист отметил, что в настоящее время есть более эффективные способы защиты своего контента. Среди них можно выделить настройки permissions — параметров доступа определённых приложений к камерам и микрофонам.

Ранее, как писал News.ru, эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеры на телефонах и ноутбуках. По их словам, это позволит защититься от киберпреступников. К настоящему времени хакеры располагают программами-шпионами, которые могут активировать камеру или микрофон и, таким образом, шпионить за жертвами, пояснили в организации.