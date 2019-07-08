Глава Минпромторга Денис Мантуров сыграл в гольф с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках соревнований Golf Challenge-2019 в Екатеринбурге перед открытием 10-й выставки «Иннопром».
В чемпионате, прошедшем 7 июля на базе Pine Creek Golf Resort в Сысертском районе, приняли участие 18 команд, передаёт
В качестве почётных гостей за играми наблюдали сенатор Эдуард Россель, глава ЧТПЗ Андрей Комаров, председатель совета ТМК Дмитрий Пумпянский, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и другие.
Выставка «Иннопром» открылась в понедельник, 8 июля. Во вторник, 9 июля, на ней запланировано выступление президента РФ Владимира Путина. Как писал News.ru, в 10-й выставке в Екатеринбурге примет участие Турция.