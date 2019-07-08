https://static.news.ru/photo/88212c50-a148-11e9-8c57-fa163e074e61_1024.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров сыграл в гольф с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках соревнований Golf Challenge-2019 в Екатеринбурге перед открытием 10-й выставки «Иннопром».

В чемпионате, прошедшем 7 июля на базе Pine Creek Golf Resort в Сысертском районе, приняли участие 18 команд, передаёт URA.RU . В их числе — ВТБ, РМК, УГМК, Газпромбанк, «Уральские авиалинии» и другие. В каждой команде присутствовал один профессиональный игрок из European Tour.

В качестве почётных гостей за играми наблюдали сенатор Эдуард Россель, глава ЧТПЗ Андрей Комаров, председатель совета ТМК Дмитрий Пумпянский, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов и другие.

Выставка «Иннопром» открылась в понедельник, 8 июля. Во вторник, 9 июля, на ней запланировано выступление президента РФ Владимира Путина. Как писал News.ru, в 10-й выставке в Екатеринбурге примет участие Турция.