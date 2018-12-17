Госкомпании попрощаются с иностранным софтом

https://news.ru/storage/news/623e213d70a6cbb58091405f6e653501/29f1b3b8-ae35-4e0d-af5f-d90f8c97d3e2_850.jpg Владимир Федоренко/РИА Новости

К 2022 году больше половины ПО должно быть российским

Российские госкомпании должны перейти на отечественное программное обеспечение. Такую директиву утвердил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Список крупнейших госкомпаний включает в себя «Аэрофлот», «Газпром», Шереметьево, «Роснефть», РЖД, Первый канал, «Роснано», ВТБ и другие. Более того, инициатива распространяется и на дочерние компании, в которых прямая или косвенная доля участия в их уставных капиталах превышает 50%.

После получения директив в течение десяти дней компании должны созвать совет директоров, где будет поднят вопрос об импортозамещении софта. Далее за два месяца госкомпаниями должен быть утверждён план перехода на российское ПО. За исполнением директив и плана мероприятий будет следить Минкомсвязь, которая будет получать ежеквартальные отчёты.

При этом речь идёт не о полном импортозамещении, но существенном — к 2022 году отечественным должно быть больше половины софта, включая операционные системы, серверы приложений, офисное ПО, антивирусы и так далее. Как отметил директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух, глубину перехода с иностранного на российское программное обеспечение госкомпании смогут выбрать сами.

На пути к независимости

Эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова в комментарии News.ru заметила, что обойтись, разумеется, можно без многого, но ключевой вопрос заключается в том, не обойдется ли импортозамещение в итоге дороже.

«Государство принимает упреждающие шаги, касающиеся сферы импортозамещения с целью устойчивой и бесперебойной работы IT-инфраструктуры ключевых предприятий… На переход на отечественный софт понадобится время и средства, но пока сроки и суммы не выглядят слишком сжатыми — срок до 2021 года, а касаемо планируемых сумм, то в рамках программы „Цифровая экономика“ по направлению „Информационная безопасность“ планируется выделить до 1 млрд рублей», — подчеркнула Прохорова.

По словам эксперта, поддержка отечественного софта также может привести к снижению оттока специалистов из РФ, которые ранее уезжали из страны в поисках больших доходов.

Ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал News.ru основные, по его мнению, цели замены госкомпаниями иностранного ПО отечественным. Во-первых, она уменьшит зависимость от зарубежного софта, которая может стать «токсичной» при усилении санкций. Кроме того, стимулирование и продвижение российских разработок, возможная экономия в случае более низких цен на них, а снижение цен возможно при массовом их распространении. При этом, по словам Гойхмана, оценить именно экономическую целесообразность данного шага затруднительно.

«Поскольку каждая программа специфична, отмечать нужно не только функциональность и стоимость внедрения и обслуживания по сравнению с иностранными аналогами. Важна и совместимость с иным софтом, используемым госкомпаниями, включая и их взаимодействие с другими контрагентами», — рассказал аналитик.

Как заметил Гойхман, поэтому во многих случаях переход преимущественно на отечественное ПО может оказаться невозможным или нецелесообразным. Например, хорошие позиции у российских разработок в области бухгалтерских и антивирусных программ. И, напротив, сложно заменить импортный софт в операционных или управленческих системах.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Поэтому стоит приветствовать начинание, но лишь в том случае, если оно будет идти продуманно и взвешенно, без кампанейщины для отчёта. Важно, чтобы при отказе от зарубежных программ не "выплеснуть вместе с водой и ребёнка"», — подчеркнул Гойхман.

Аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов считает, что, к сожалению, решение заменить иностранные товары на отечественный софт можно назвать популизмом, так как качественных аналогов нет. Но, если подойти к этой ситуации с точки зрения безопасности государственных компаний, то это — необходимый шаг для реализации в ближайшее время.

«Информация о том, что Microsoft присоединился к антироссийским санкциям, прошла 20 ноября по всем крупным и профильным российским СМИ. Это стало неплохим поводом получить пинок российским компаниям, которые ответственны за импортозамещение. Целесообразность экономическая в данном решении заключается только в потенциальной угрозе функционированию госучреждений, если такие компании, как Microsoft, прекратят сотрудничество с российским потребителем. Отвечая на вопрос о необходимости действий, сфокусируемся на потенциальной угрозе от санкций и понимаем, что это действительно необходимые решения», — заметил Удилов.

Главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков отметил, что тенденции и события последних лет совершенно точно демонстрируют, что экономики в отрыве от политики больше не существует.

«Это значит, что бизнесу теперь необходимо следовать не только за экономической целесообразностью своих действий, как за арифметической разницей между ценой и себестоимостью. Но и учитывать политическую турбулентность, которая то и дело возникает в формирующихся в последние годы трендах», — рассказал Быков.

Поэтому, по его словам, совершенно точно можно сказать, что даже несмотря на то, что с экономической точки зрения быстрые изменения в критически важных системах (программное обеспечение как раз такая система), не связанных с ростом производительности труда, экономически нецелесообразны.

«Если учесть рост политической напряженности и всё большее желание стран использовать информационные технологии как оружие, переход компаний на российское программное обеспечение правильный шаг», — подчеркнул аналитик.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Долгоиграющая тема

О намерении правительства заменить иностранный софт издания писали ещё в 2016 году, когда президент России Владимир Путин потребовал от госкомпаний начать переход на российское программное обеспечение.

«Может быть, в первом полугодии текущего года (предлагать госкомпаниям переходить на российское ПО) как рекомендацию, а во втором пускай уже переходят», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Летом того же года подобную инициативу направил госкомпаниям первый вице-премьер Игорь Шувалов. В числе требований присутствовал пункт, согласно которому закупаемое ПО должно находиться в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (как, например, в том же законе об ограничении госзакупок иностранного софта). Однако отсутствие в перечне нужного ПО оставляло за компаниями право отдать предпочтение зарубежным продуктам. При условии, что в течение семи дней они смогут публично обосновать выбор.

Сами компании скептически отнеслись к инициативе. Во-первых, немедленное выполнение требований без остановки ИТ-систем практически невозможно. А во-вторых, отведённого времени на подготовку грамотных оснований для выбора иностранного софта может не хватить. Одной из компаний, опасавшихся серьёзных трудностей при переходе на российский софт, стал «Аэрофлот», который направил Шувалову письмо.

Вопрос о контроле зарубежного ПО был вновь поднят в начале 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал внимательно следить за закупками государственными компаниями иностранного софта, объяснив это неоправданными тратами. В случае наличия российских аналогов, как заметил премьер, следует обращаться к независимым экспертам.