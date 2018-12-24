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Госкомиссия выделит операторам частоты для 5G

Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит на заседании вопрос о выделении российским операторам связи частот для 5G.

Вопрос вызвал много споров среди участников Госкомиссии. Предполагается, что будут выделены частоты 4,8−4,99 и 27,1−27,5 ГГц для тестов. Затем на них можно будет запускать отдельные фрагменты сетей, сообщает со ссылкой на источники РБК.

«Минкомсвязь настаивает, что необходимо начать выделять спектра, поскольку правительство ждет начала внедрения 5G уже в конце 2019 года», — передаёт издание слова собеседника.

Как ранее писал News.ru, отключение от глобальной сети не грозит российскому сегменту Интернета. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Таким образом глава Роскомнадзора прокомментировал цели законопроекта об автономном Рунете и якобы имеющихся угрозах российским сетям извне.


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