Компания Google добавила новую возможность для российского региона. Пользователям разрешили бронировать столики в ресторане со страницы поисковой выдачи.
Первым сервисом бронирования, сотрудничающим с Google, стал «ТоМесто», к которому подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах страны. В дальнейшем компания намерена расширить список партнёров, добавив агрегаторы салонов красоты и автосервисы, сообщает
В «Яндексе» уже существует возможность бронирования столиков — разработчики добавили функцию в «Яндекс.Карты» в 2017 году. При этом, по словам источника, компания также работает над собственной системой для бронирования столиков. «Яндекс» эту информацию не прокомментировал.
Ранее News.ru сообщил, что Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi сформулировали претензии в специальной записке к «Яндексу». Пять сайтов считают, что компания нарушает закон о конкуренции, ограничивая доступ к их сервисам.