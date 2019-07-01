https://static.news.ru/photo/d3c10202-9bd0-11e9-81f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Компания Google добавила новую возможность для российского региона. Пользователям разрешили бронировать столики в ресторане со страницы поисковой выдачи.

Первым сервисом бронирования, сотрудничающим с Google, стал «ТоМесто», к которому подключено 1,3 тыс. ресторанов в 20 городах страны. В дальнейшем компания намерена расширить список партнёров, добавив агрегаторы салонов красоты и автосервисы, сообщает «Коммерсант» .

В «Яндексе» уже существует возможность бронирования столиков — разработчики добавили функцию в «Яндекс.Карты» в 2017 году. При этом, по словам источника, компания также работает над собственной системой для бронирования столиков. «Яндекс» эту информацию не прокомментировал.

Ранее News.ru сообщил, что Avito, ЦИАН, Profi.ru, «2ГИС» и ivi сформулировали претензии в специальной записке к «Яндексу». Пять сайтов считают, что компания нарушает закон о конкуренции, ограничивая доступ к их сервисам.