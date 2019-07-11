https://static.news.ru/photo/67d82b88-a418-11e9-9b74-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Google призналась в утечке голосов клиентов, использующих Google Assistant. По словам представителей компании, причиной случившегося стала ошибка в действии одного из подрядчиков.

Продакт-менеджер Google Дэвид Монси рассказал, что они сотрудничают с лингвистами, которые анализируют часть голосовых команд от Google Assistant и колонок Google Home. Это делается для улучшения работы сервиса.

Мы узнали, что один из наших языковых обозревателей нарушил политику безопасности и допустил утечку конфиденциальных аудиоданных на нидерландском языке. Наши специалисты по безопасности и конфиденциальности проводят расследование, по его итогам мы примем меры. Мы проводим полный обзор наших систем защиты, чтобы впредь не допустить подобных ошибок, — говорит Монси.

Масштаб утечки представитель компании не уточнил. Он лишь рассказал, что подрядчики получают только 0,2% всех аудиозаписей, сообщает Vc.ru.

Ранее News.ru писал, что в сервисе «Google Фото» появилась функция распознавания лиц. Приложение работает не только на людях, но и на мордах животных.