https://static.news.ru/photo/9adb0ddc-a87a-11e9-8c0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chinafotopress/Wu Ming/Global Look Press

Спорный проект Google по разработке цензурной версии поисковика для Китая официально отменён.

На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия сообщил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена, и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.

Ранее разработчики подтвердили работу над цензурным проектом, но не сообщали никаких подробностей. В своём материале News.ru писал, что первоначально Google намеревалась запустить Dragonfly в период с января по апрель 2019 года, однако утечки о проекте и негативная реакция, которая возникла как внутри компании, так и за её пределами, вынудили руководство отложить запуск.

В середине июля сообщалось, что США разрешит своим компаниям восстановить сотрудничество с китайском компанией Huawei в течение месяца. Подача заявок на получение лицензии для возобновления торговли может начаться через две–четыре недели.

