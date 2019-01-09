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God of War не получила сюжетное DLC из-за его амбициозности

Кадр из игры God of War Santa Monica Studios/SIEE

Кадр из игры God of War

технологии [ версия для печати ]

Режиссёр God of War Кори Барлог в рамках подкаста Kinda Funny раскрыл причины отсутствия сюжетных дополнений для PS4-эксклюзива. По словам разработчика, у него была «действительно забавная идея для DLC», но в конечном счёте он посчитал её «слишком амбициозной» для подобного рода контента.

Как отметил Барлог, чтобы полностью реализовать его идею, команде пришлось бы работать над самостоятельным продуктом, как это было с «Uncharted: Утраченное наследие» у Naughty Dog. Кроме того, другие разработчики согласились, что попытка создания DLC таких масштабов — это безумие.

Тем не менее режиссёр остался доволен завершённым проектом: игроки получили не только такой дополнительный контент, как фоторежим и «Новая игра+», но и законченную историю о Кратосе и Атрее.

В декабре 2018 года организаторы The Game Awards 2018 назвали God of War Игрой года. News.ru также включил проект в список лучших игр 2018 года.


#игры #godofwar #DLC
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