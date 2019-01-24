FT: поисковик Bing от Microsoft оказался заблокирован в Китае

https://news.ru/storage/news/d488eb1f315595e6f2288a5df56f2347/0230e922-c6b0-47c4-9a39-12083a0de1eb_850.jpg Shen Bohan/Global Look Press

Китайские пользователи начали жаловаться на отсутствие доступа к поисковику Bing от Microsoft. Местная версия системы не открывается внутри страны, но за её пределами продолжает функционировать.

Государственная телекоммуникационная компания China Unicom подтвердила, что данное решение поступило от правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники. Причина блокировки на данный момент остаётся неизвестной. Ранее китайские власти также ограничили доступ пользователей к Facebook, Instagram, Twitter и Twitch. Последний заблокировали в конце сентября 2018 года.

В начале января стартап AntiToxin, занимающийся онлайновой безопасностью, обнаружил, что поисковая система Bing содержит детскую порнографию. В исследовании компании говорится, что пользователям также предлагали соответствующие запросы и изображения в качестве рекомендаций.

Ранее также сообщалось, что Google разрабатывала цензурную версию поисковика, ориентированного на Китай. Однако компании пришлось закрыть проект по разработке системы анализа данных, которую она использовала для создания Dragonfly. Одной из основных причин стали внутренние разногласия: сотрудники были недовольны, что руководство держало это от них в секрете.