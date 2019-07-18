https://static.news.ru/photo/8edae9b6-a97f-11e9-852e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Первые зоны 5G появятся в российских городах-миллионниках. Над ними вместе с гражданскими ведомствами и операторами будут работать спецслужбы. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

Будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, возможно, с привлечением операторов — для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4–3,8 ГГц возможно поработать, — цитирует Акимова РИА Новости .

По его словам, на совещании по развитию 5G Минпромторгу была поставлена задача «оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b для построения сетей связи».

Как писал News.ru, ранее российский концерн «Созвездие» объявил о начале разработки отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи (5G).

Устойчивое покрытие сети связи 5G во всех российских городах-миллионниках согласно программе «Цифровая экономика» должно быть обеспечено к 2024 году.