Первые зоны 5G появятся в российских городах-миллионниках. Над ними вместе с гражданскими ведомствами и операторами будут работать спецслужбы. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Будет создана рабочая группа из сотрудников ведомств: Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, возможно, с привлечением операторов — для работы по пилотным зонам, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4–3,8 ГГц возможно поработать, — цитирует Акимова РИА Новости.
По его словам, на совещании по развитию 5G Минпромторгу была поставлена задача «оценить возможности российской промышленности и с точки зрения пользовательских устройств, и с точки зрения ядер сети, коммуникаторного оборудования, оборудования в сегменте b2b для построения сетей связи».