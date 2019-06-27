https://static.news.ru/photo/24982858-98c1-11e9-b5a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Российские компании передают данные о кибератаках на свои объекты иностранным спецслужбам в обход Федеральной службы безопасности РФ.

Передавая информацию за рубеж, компании нарушают действующие нормативные акты, — говорится в материалах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» действует с 2008 года. Он призван защитить от кибератак важнейшие предприятия страны. К ним относятся сети связи, информационные системы госорганов, энергетики, топливной и атомной промышленности предприятий оборонной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы.

Однако российские компании нечасто передают данные в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданный ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что подобное взаимодействие позволит иностранным спецслужбам больше владеть информацией о состоянии защищённости объектов критической информационной инфраструктуры России, чем госорганам РФ, информирует РБК .

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