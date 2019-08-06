https://static.news.ru/photo/0aae18fe-b823-11e9-b935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил право требовать разделегирования доменов сайтов в случае нарушения ими закона.

Структура вошла в состав Координационного центра доменов (КЦ РФ), что позволило ей сообщать о подозрительных ресурсах для дальнейшего закрытия к ним доступа. Разделегирование доменов позволяет блокировать сайт быстрее, чем через суд и Роскомнадзор, уточнила газета «Коммерсант» .

По словам директора КЦ РФ Андрея Воробьёва, центр ФСБ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов, источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов.

Ранее News.ru рассказал, что отказ 33 сайтов удалить телепередачи, транслируемые ими с нарушением авторских прав, послужил поводом внесения их Роскомнадзором в реестр пиратских ресурсов. Порталы транслировали телепередачи таких каналов, как Первый канал, «О!», «Дом кино» и так далее. Уведомления о необходимости удалить контент были направлены администрациям 39 сайтов. Шесть из них удовлетворили эти требования.