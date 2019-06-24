https://static.news.ru/photo/ea662c98-968b-11e9-99c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спецкомитет под руководством ФСБ разработал проекты стандартов российского шифрования в ключевых интернет-протоколах. Сначала их планируют распространить на сайты госорганов, а в дальнейшем и на весь Рунет.

Речь идёт о криптоалгоритмах «Магма» и «Кузнечик» в последней версии протокола TLS. Предыдущие его версии уже используются для защиты соединений на некоторых сайтах госуслуг.

Например, он применяется на едином портале госзакупок и в личном кабинете юрлица на сайте налоговой службы. В ближайшее время количество таких сайтов должно увеличиться в связи с поручением президента РФ Владимира Путина.

Однако массовое распространение «Магмы» и «Кузнечика» пока невозможно, так как их нужно внедрять в компьютеры и смартфоны. А значит, российским органам власти придётся договариваться с Apple, Google, Microsoft и другими производителями операционных систем, пишет РБК .

Ранее News.ru сообщил, что российские сим-карты с отечественным шифрованием будут использовать чипы зарубежных производителей. Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ), ответственный за разработку готового решения, подтвердил закупку первой партии у южнокорейского гиганта Samsung.