https://static.news.ru/photo/96adc986-b48a-11e9-b027-fa163e074e61_660.jpg Фото: mago-images.de/Global Look Press

Facebook заблокировал в одноимённой соцсети и Instagram 476 аккаунтов, владельцы которых, по данным компании, под вымышленными именами размещали и распространяли сведения о причастности ряда стран к поддержке террористов.

В релизе компании уточняется, что аккаунты были вовлечены в скоординированное недостоверное поведение, исходившее из ОАЭ, Египта, а также Саудовской Аравии и сосредоточенное на ряде стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.

Как заключили в Facebook, владельцы блокированных аккаунтов под вымышленными именами размещали и распространяли материалы о причастности Катара и Турции к поддержке террористов, о действиях Ирана в Йемене, о конфликте в Ливии и успехах антитеррористической коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

Ранее News.ru сообщал, что Facebook удалил из социальной сети более 30 аккаунтов и страниц за распространение недостоверной информации среди жителей Румынии. Местные новости размещались под выдуманными заголовками, направленными в поддержку правящей социал-демократической партии. Таким образом происходило манипулирование общественным мнением.