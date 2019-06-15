https://static.news.ru/photo/2428a4e2-8ebc-11e9-b65d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Facebook увеличит расходы на рекламу по всему миру в попытке восстановить доверие пользователей. Репутация бренда была подорвана серией утечек данных и скандалом об участии во вмешательстве в американские выборы.

Нет сомнений, что мы совершали ошибки, и в настоящее время мы занимаемся их исправлением, одной за другой, — приводит агентство Bloomberg слова директора по маркетингу Facebook Антонио Лючио.

Компания Марка Цукерберга пересматривает список рекламных агентств, которые будут использоваться для запуска кампаний в поддержку каждого из своих брендов (она владеет также WhatsApp и Instagram).

Facebook не раскрывает своих рекламных расходов, но по данным исследовательской фирмы Kantar, в прошлом году соцсеть потратила на рекламу в США $382 млн по сравнению с $50 млн в 2017 году. Теперь вливания в пиар могут увеличиться вдвое.

В 2018 году данные 87 млн пользователей оказались в распоряжении ныне несуществующей компании Cambridge Analytica. Ранее News.ru посвящал специальный материал главным провалам Facebook в 2018 году.