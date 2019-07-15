https://static.news.ru/photo/cd0d4652-a727-11e9-aadd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Calibra Facebook Дэвид Маркус 16 июля расскажет конгрессу США о криптовалюте Libra, которая создаётся для того, чтобы пользователи мессенджеров могли перевести средства через электронный кошелёк. Текст выступления опубликован на сайте американского сената.

Кошелёк Calibra позволит пользователям отправить Libra почти любому пользователю со смартфоном, способным принимать текстовое сообщение, при стоимости услуги от низкой до нулевой, - сообщает РИА Новости .

Работать система будет как через Messenger или WhatsApp, так и через отдельное приложение Calibra.

Котировки Libra учитывают стоимость доллара, фунта стерлингов и японкой иены. Учредителями системы являются такие компании, как PayPal, Mastercard, Vodafone, Visa, Uber, Booking Holdings, eBay. Они вместе с Calibra Facebook будут работать над реализацией проекта.

Ранее News.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп недоволен появлением криптовалют. Особенно ему не нравится криптовалюта Libra от компании Facebook. Глава государства отметил, что не считает деньгами те валюты, которые могут создать все желающие. Кроме того, криптоактивы будут способствовать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками.