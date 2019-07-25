https://static.news.ru/photo/559aafb0-aec5-11e9-8a71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Соцсеть Facebook удалила около 1,8 тысячи фиктивных учётных записей за «скоординированные неаутентичные действия». Их владельцами были анонимы из России, Украины, Таиланда и Гондураса, которые по большей части занимались пропагандой официальных властей своих стран.

Так, в Таиланде фейковые аккаунты использовались для обсуждения политики страны, отношений США и Китая, протестов в Гонконге, а также для критики демократических активистов. Владельцы фиктивных учётных записей из России и с Украины от имени журналистов и представителей армии также обсуждали украинскую политику и выступали с критикой киевских властей. В Гондурасе удалённые ныне «тролли» позитивно отзывались о президенте страны.

Мы не видим связи между ними, но все они использовали сеть фиктивных аккаунтов для введения людей в заблуждение относительно того, чьи они (учётные записи. — Ред.) и чем занимаются, — приводит Reuters заявление руководителя отдела политики безопасности компании Натаниэль Гляйхер.

Всего в результате «чистки» из соцсети исчезли 294 аккаунта, 1509 страниц и 32 сообщества, информирует « Ридус ».

Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в компании ведётся работа над политикой в отношении поддельных видеороликов, созданных с использованием нейросетей (deepfake). По его словам, целью этих действий является решение вопроса о том, что следует делать с такими кадрами, писал News.ru.