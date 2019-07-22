https://static.news.ru/photo/952952fc-6e40-4abe-9aef-80aacf0b617e_1024.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи из Facebook Reality Labs представили необычное устройство для виртуальной реальности. Разработка команды под названием Tasbi представляет собой браслет, который использует комбинацию вибрации и сжатия запястий для имитации тактильной обратной связи.

Основная идея разработчиков заключается в использовании девайса при взаимодействии пользователя с предметами, нажатии кнопок или касании поверхностей. При этом Tasbi никак не вовлекает в процесс пальцы человека, но благодаря сжатиям и вибрациям его мозг «верит» в происходящее.

Устройство также не может полноценно отслеживать руки и пальцы. Разработчикам понадобится программное обеспечение для компьютерного зрения, анализирующего изображения с камер. Другая возможность —использование зондирующего электрического сигнала для определения положения пальцев. В начале 2019 года Facebook даже подала заявку на патент на этот метод.

Ранее News.ru сообщил, что Facebook выполнила требование Роскомнадзора и удалила пост с нецензурной интерпретацией названия России и изображением свастики на фоне государственного герба РФ.



