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Facebook Messenger получит селфи-режим и AR-стикеры

RT/imago stock&people/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Компания Facebook анонсировала несколько новых функций для приложения Messenger. Пользователей ждут три опции, связанные с камерой смартфона.

К уже имеющимся трём настройкам (обычный, видео и текст) разработчики добавили поддержку Boomerang (короткие зацикленные ролики) и селфи-режим, при выборе которого автоматически размывается фон. Кроме того, Facebook дополнила AR-возможности приложения: авторы объединили стикеры с дополненной реальностью, и вскоре юзеры смогут добавлять их на фото или вставлять в видео.

Обновление станет доступно большинству пользователей по всему миру 17 декабря. Новые функции появятся как в старой версии Messenger, так и в обновлённой.

Ранее администрация социальной сети Facebook на сутки заблокировала страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира. Решение связано с его скандальными высказываниями.


#FACEBOOK #приложения #facebookmessenger
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