Facebook Messenger получит селфи-режим и AR-стикеры

Компания Facebook анонсировала несколько новых функций для приложения Messenger. Пользователей ждут три опции, связанные с камерой смартфона.
К уже имеющимся трём настройкам (обычный, видео и текст) разработчики добавили поддержку Boomerang (короткие зацикленные ролики) и селфи-режим, при выборе которого автоматически размывается фон. Кроме того, Facebook дополнила AR-возможности приложения: авторы объединили стикеры с дополненной реальностью, и вскоре юзеры смогут добавлять их на фото или вставлять в видео.
Обновление станет доступно большинству пользователей по всему миру 17 декабря. Новые функции появятся как в старой версии Messenger, так и в обновлённой.
Ранее администрация социальной сети Facebook на сутки заблокировала страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира. Решение связано с его скандальными высказываниями.