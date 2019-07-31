https://static.news.ru/photo/b217cdce-b3d2-11e9-88e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Американская компания Facebook провела первые испытания технологии, с помощью которой мысли можно трансформировать в текст. Исследование проводилось в течение года на трёх испытуемых, страдающих эпилепсией, которым в мозг имплантировали электроды.

Исследования, проходившие в лаборатории Facebook Reality Labs, показали, что система смогла декодировать человеческие мысли и перевести их в текст с точностью более 60%, говорится в официальном блоге компании .

С помощью нейрокомпьютерного интерфейса испытуемым задавали различные вопросы и на выбор предлагали несколько вариантов ответа.

Система смогла зафиксировать мысленный ответ человека, и алгоритм выводил на экран вариант, выбранный участниками эксперимента.

В перспективе Facebook планирует усовершенствовать технологию так, чтобы не нужно было проводить инвазивные процедуры. Результаты исследований могут помочь в разработке устройства для людей, потерявших возможность говорить.

Как писал News.ru, американские биологи придумали, как вернуть дар речи парализованным и немым людям. Специалисты создали нейрочип, который в режиме реального времени считывает данные из мозга и расшифровывает всё, что слышит или говорит человек.

До этого созданная Илоном Маском компания NeuraLink, изучающая возможность совмещения мозга с компьютером, попросила руководство США разрешить провести испытания на людях. Ранее подобные опыты успешно проводили на обезьянах.