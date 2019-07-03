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Социальные сети Facebook и Instagram работают над устранением проблем в работе. Оба сервиса приносят пользователям извинения за сбой.

Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за беспокойство и работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной деятельности, — говорится в сообщении аккаунтов обеих соцсетей в Twitter.

Как писал News.ru, ранее пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети. Сбой подтвердил ресурс Downdetector, по данным которого 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могут войти в учётную запись.

Затем проблема затронула и другие продукты Facebook: соцсеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.

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