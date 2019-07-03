https://static.news.ru/photo/4e137a06-9dbd-11e9-8d7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Социальные сети Facebook и Instagram работают над устранением проблем в работе. Оба сервиса приносят пользователям извинения за сбой.

Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Приносим извинения за беспокойство и работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной деятельности, — говорится в сообщении аккаунтов обеих соцсетей в Twitter .

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #facebookdown — Facebook (@facebook) 3 июля 2019 г.

Как писал News.ru, ранее пользователи Instagram столкнулись с перебоями в работе соцсети. Сбой подтвердил ресурс Downdetector, по данным которого 82% юзеров испытывают трудности с лентой публикаций, 9% — с сайтом, а 8% не могут войти в учётную запись.

Затем проблема затронула и другие продукты Facebook: соцсеть, а также Facebook Messenger и WhatsApp.