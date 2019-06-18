Американская компания Facebook объявила о создании «дочки» Calibra. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.
Кошелёк для криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году. Libra, по словам представителей Facebook, должна дать доступ к кредитам предприятиям в развивающихся странах, а также избавить мигрантов от комиссии за переводы средств на родину.
В будущем компания будет работать над тем, чтобы новую криптовалюту можно было использовать в качестве платёжного средства, передаёт
Ранее News.ru писал, что впервые с мая 2018 года курс биткоина превысил $9 тыс. За последние 30 дней криптовалюта подорожала более чем на 22%.