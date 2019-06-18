https://static.news.ru/photo/68461702-91b6-11e9-8515-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Facebook объявила о создании «дочки» Calibra. Основной задачей новой структуры станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra.

Кошелёк для криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году. Libra, по словам представителей Facebook, должна дать доступ к кредитам предприятиям в развивающихся странах, а также избавить мигрантов от комиссии за переводы средств на родину.

В будущем компания будет работать над тем, чтобы новую криптовалюту можно было использовать в качестве платёжного средства, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что впервые с мая 2018 года курс биткоина превысил $9 тыс. За последние 30 дней криптовалюта подорожала более чем на 22%.