Электромобиль Tesla уничтожил российского робота в США

https://news.ru/storage/news/43150d6524616074de85d9495f2dd82b/2d66658b-3078-405d-bafb-fee832cd6de3_850.jpg vk.com/promobot

Робот российской компании Promobot стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля Tesla. Инцидент произошёл во время выставки CES 2019 в Лас-Вегасе.

По словам российских разработчиков, робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где и угодил под колёса Tesla.

«Мне так жаль, робот выглядит мило. Я приношу искренние извинения инженерам», — заявил водитель Tesla, который в момент наезда тестировал электромобиль в режиме автопилота.

При этом момент столкновения попал на видеокамеру. На кадрах, опубликованных Daily Mail, хорошо видно, что водитель Tesla даже не остановился, после того как сбил российского робота.

У пострадавшего сломались ручные механизмы и подвижная платформа. Восстановлению робот не подлежит.

Российские роботы Promobot, стоимость которых начинается от 1,2 миллиона рублей, предназначены для встречи гостей на выставках. Они могут также рассказывать о различных товарах и услугах.

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