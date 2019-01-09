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Электромобиль Tesla уничтожил российского робота в США

vk.com/promobot

технологии [ версия для печати ]

Робот российской компании Promobot стал жертвой дорожно-транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля Tesla. Инцидент произошёл во время выставки CES 2019 в Лас-Вегасе.

По словам российских разработчиков, робот отклонился от маршрута и выехал на парковку, где и угодил под колёса Tesla.

«Мне так жаль, робот выглядит мило. Я приношу искренние извинения инженерам», — заявил водитель Tesla, который в момент наезда тестировал электромобиль в режиме автопилота.

При этом момент столкновения попал на видеокамеру. На кадрах, опубликованных Daily Mail, хорошо видно, что водитель Tesla даже не остановился, после того как сбил российского робота.

У пострадавшего сломались ручные механизмы и подвижная платформа. Восстановлению робот не подлежит.

Российские роботы Promobot, стоимость которых начинается от 1,2 миллиона рублей, предназначены для встречи гостей на выставках. Они могут также рассказывать о различных товарах и услугах.

Ранее News.ru писал о том, что на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, который проводится по распоряжению президента Владимира Путина, представили современного отечественного робота. Он умеет танцевать и считать. Но придирчивые зрители быстро выяснили, что роботом оказалась ростовая кукла.


#сша #россия #технологии #Tesla #роботы
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