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Эксперты назвали смартфоны с лучшими селфи-камерами

rawpixel/unsplash.com

технологии [ версия для печати ]

Портал DxOMark объявил о начале тестирования фронтальных камер смартфонов. Специалисты уже проверили 12 аппаратов, первое место среди которых разделили сразу два устройства — Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9, набравшие по 92 балла каждый.

При этом, как отмечает DxOMark, первой модели удаются лучше фотографии, в то время как смартфон Samsung лидирует по части видеосъёмки. На третьем месте рейтинга расположился Xiaomi Mi MIX 3 (84), а четвёртое место досталось iPhone XS Max (82). Замыкает пятёрку лидеров Samsung Galaxy S9 Plus с результатом 81 балл.

Ранее News.ru сообщил, что компания Apple намерена отказаться от использования ЖК-панелей в линейке iPhone с 2020 года. Таким образом, преемник «бюджетного» iPhone XR станет последним «яблочным» смартфоном с LCD-дисплеем. Полный переход на OLED обеспечит «более гибкий дизайн телефона», сообщает The Wall Street Journal. 


#apple #смартфоны #Samsung #google #селфи #камеры
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