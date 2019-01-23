Эксперты назвали самый производительный Android-смартфон

https://news.ru/storage/news/263332b91938159a782092c36cb517eb/0035733f-3593-4d0f-a79e-9f207e599ea9_850.jpg Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Бенчмарк AnTuTu поделился результатами тестирования Lenovo Z5 Pro GT. По его итогам устройство набрало 371 273 балла и стало самым производительным смартфоном на базе Android.

Смартфон оснащён топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855, 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флэш-памяти. Lenovo Z5 Pro GT также получил 6,39-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2340 х 1080 пикселей, занимающий 95,06% фронтальной панели, и две двойные камеры: основную на 24 и 16 Мп и селфи на 16 и 8 Мп.

Смартфон, работающий на Android 9.0 с оболочкой ZUI 10, также оснащено батареей ёмкостью 3350 мАч с поддержкой быстрой зарядки, размещённым под экраном дактилоскопическим сканером и портом USB-C.

Ранее портал DxOMark объявил о начале тестирования фронтальных камер смартфонов. Специалисты уже проверили 12 аппаратов, первое место среди которых разделили сразу два устройства — Google Pixel 3 и Samsung Galaxy Note 9, набравшие по 92 балла каждый.