Хакеры атакуют крупные облачные хранилища в 2019 году

https://news.ru/storage/news/2f390b1515e85bf66e775090e306f4eb/a6abc20b-0408-42cf-9975-6a11043250d5_850.jpg Silas Stein/dpa/Global Look Press

Главными объектами нападения хакеров в 2019 году станут крупные облачные хранилища данных, банковский сектор, сотовая связь и электронная коммерция.

«В 2019 году хакеры будут часто атаковать крупные облачные хранилища данных. Результативный взлом облачного провайдера может затронуть десятки и даже сотни компаний», — сообщает агентство RNS со ссылкой на данные InfoWatch.

Помимо этого, в зоне риска окажутся автоматизированные системы управления технологическими процессами. Может увеличиться количество утечек биометрических данных, в том числе из государственных структур. Злоумышленники начнут активнее использовать уязвимость Интернета вещей и индустриального Интернета.

Ранее News.ru писал, что с января по ноябрь 2018 года, согласно данным МВД, в России зарегистрировано 156 тысяч 307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений). За восемь месяцев текущего года ущерб от преступлений в сфере IT вырос на 44% по сравнению с годом прошлым и в общей сложности составил 400 млрд рублей.