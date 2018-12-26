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Хакеры атакуют крупные облачные хранилища в 2019 году

Silas Stein/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Главными объектами нападения хакеров в 2019 году станут крупные облачные хранилища данных, банковский сектор, сотовая связь и электронная коммерция.

«В 2019 году хакеры будут часто атаковать крупные облачные хранилища данных. Результативный взлом облачного провайдера может затронуть десятки и даже сотни компаний», — сообщает агентство RNS со ссылкой на данные InfoWatch.

Помимо этого, в зоне риска окажутся автоматизированные системы управления технологическими процессами. Может увеличиться количество утечек биометрических данных, в том числе из государственных структур. Злоумышленники начнут активнее использовать уязвимость Интернета вещей и индустриального Интернета.

Ранее News.ru писал, что с января по ноябрь 2018 года, согласно данным МВД, в России зарегистрировано 156 тысяч 307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений). За восемь месяцев текущего года ущерб от преступлений в сфере IT вырос на 44% по сравнению с годом прошлым и в общей сложности составил 400 млрд рублей.


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