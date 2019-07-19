https://static.news.ru/photo/eca60fb4-aacc-11e9-85d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости, недостаточно одних лишь данных нейросети, на которой базируется популярное мобильное приложение FaceApp. Такое мнение высказал врач-гериатр Валерий Новосёлов.

На внешний вид, по его словам, влияет множество факторов. Наиболее важные из них — образ жизни и эмоциональное состояние. При этом одну из основополагающих ролей играет генетика.

Специалист напомнил, что тот, кто не имеет вредных привычек, в преклонном возрасте будет выглядеть значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.

Она [программа] не имеет всё-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего. Люди живут по-разному, поэтому они к старости будут [выглядеть] по-разному, — заявил Новосёлов в комментарии телеканалу « Звезда ».

Разработанное в России мобильное приложение FaceApp позволяет «состарить» или «омолодить» человека на фотографии, а также изменить пол или виртуально «примерить» новую прическу, макияж и татуировки.

Вместе с тем, как писал News.ru, у интернет-пользователей набирает популярность новый сервис AI Portraits Ars. За несколько секунд он превращает загруженную фотографию в живописный портрет.