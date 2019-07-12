Бывший сотрудник Tesla Цао Гуанчжи признался в том, что в конце 2018 года, когда он работал в компании, скачивал закрытые файлы об автопилоте электрокаров.
Однако он настаивает на том, что удалил всю скачанную информацию и не передавал её американскому подразделению китайской фирмы Xiaopeng Motors.
Сейчас Цао Гуанчжи возглавляет в компании отдел по разработке электронного помощника при вождении автомобиля.
Как ранее писал News.ru, в 2018 году власти США арестовали бывшего инженера Apple Сяолана Чжана по обвинению в краже данных о самоуправляемых машинах.