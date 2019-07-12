https://static.news.ru/photo/7df0ab00-a4b5-11e9-b62e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hugh Peterswald/Global Look Press

Скотт Беннет, работавший в Службе психологических операций армии США, прокомментировал недавний инцидент, связанный с утечкой голосовых команд пользователей Google Assistant.

По его словам, компания умалчивает о сохранении личной информации клиентов. Он также подчеркнул, что Google стоило предупредить клиентов о возможном использовании данных, сообщает телеканал «360» .

Современный мир заставил признать людей, что конфиденциальности больше не существует в США. И пока не появится соперник для Google, веры в её существование у американцев не возникнет, — заключил Беннет.

Ранее News.ru писал, что Google призналась в утечке голосов пользователей. По словам продакт-менеджера компании Дэвида Монси, это произошло из-за неквалифицированной работы одного из подрядчиков, работающих над улучшением работы сервера.