ЕКА испытало навигацию марсохода «Экзомарс-2020»

https://news.ru/storage/news/abef6d05ae7dcca2cb24274a8fd24fc4/8ebbe406-fc2e-4ebe-abe7-3d36a8d61d8b_850.jpg ESA/Globallookpress.com

Европейское космическое агентство провело испытания навигационной системы марсохода, который будет использован в ходе миссии «Экзомарс-2020». Прототип аппарата проверили на искусственном полигоне в Европейском центре космических исследований и технологий в Нидерландах.

Испытания длились два дня. На площадке 9х9 м, имитирующей поверхность Красной планеты, специалисты отработали автономную навигацию аппарата — марсоход создаёт рельефную цифровую карту и рассчитывает оптимальный маршрут до цели.

«Экзомарс-2020» — совместный проект Роскосмоса и ЕКА. В июле 2020 года к Марсу будет направлен модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход, передаёт Regnum.

Ранее News.ru писал, что глава американской компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, способный доставить на Марс более 100 человек за раз. Фотографию корабля нового поколения Маск опубликовал на своей странице в Twitter.