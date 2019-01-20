USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,710.38 $
МОСКВА-4°C14:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

ЕКА испытало навигацию марсохода «Экзомарс-2020»

ESA/Globallookpress.com

технологии [ версия для печати ]

Европейское космическое агентство провело испытания навигационной системы марсохода, который будет использован в ходе миссии «Экзомарс-2020». Прототип аппарата проверили на искусственном полигоне в Европейском центре космических исследований и технологий в Нидерландах.

Испытания длились два дня. На площадке 9х9 м, имитирующей поверхность Красной планеты, специалисты отработали автономную навигацию аппарата — марсоход создаёт рельефную цифровую карту и рассчитывает оптимальный маршрут до цели.

«Экзомарс-2020» — совместный проект Роскосмоса и ЕКА. В июле 2020 года к Марсу будет направлен модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход, передаёт Regnum

Ранее News.ru писал, что глава американской компании SpaceX Илон Маск продемонстрировал строящийся в испытательном центре в Южном Техасе звездолёт Starship, способный доставить на Марс более 100 человек за раз. Фотографию корабля нового поколения Маск опубликовал на своей странице в Twitter. 


#марс #испытания #ЕКА #экзомарс
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
Перспективы виноделия в космосе оценил Михаил Смирнов
lifestyle 21:19, 17 января 2019
Астронавты не успеют сделать марсианское вино
Перспективы виноделия в космосе оценил Михаил Смирнов
Полёт на Красную планету свершится в рамках экспедиции Илона Маска
lifestyle 20:45, 17 января 2019
Лоза отправится на Марс
Полёт на Красную планету свершится в рамках экспедиции Илона Маска
наука 12:12, 18 декабря 2018
Биолог рассказал о мутациях людей на Марсе
Лента новостей
культура 14:30
«Праздник» вернулся в YouTube
общество 14:29
Клинцевич назвал эстонского журналиста провокатором
общество 14:28
Более двухсот уральцев вышли в полуфинал «Лидеров России»
политика 14:27
США обвинили в злоупотреблении миролюбием России
в мире 14:22
Дамаск: Израиль снова бомбит Сирию
Другие новости
технологии 13:44
Google Maps предупредит о камерах-радарах на дорогах
технологии 06:50
Корабль для полётов к Луне Россия создаст за свой счёт
технологии 20:54
Роскосмос готов к созданию сверхтяжёлой ракеты «Енисей»
технологии 19:57
Индия запустит в космос человекоподобного робота
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top