https://static.news.ru/photo/4b8fa456-a93b-11e9-a9eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей. На втором и третьем местах разместились сразу две туристические точки в Италии: Колизей и фонтан Треви.

Рейтинг был составлен «облаком» Mail.ru, которое с помощью компьютерного зрения проанализировало сотни загруженных снимков путешественников. С топ-10 самых фотографируемых достопримечательностей можно ознакомиться ниже:

Эйфелева башня, Париж, Франция Колизей, Рим, Италия Фонтан Треви, Рим, Италия Храм Святого Семейства, Барселона, Испания Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция Йенский мост, Париж, Франция Пьяцца-дель-Дуомо, Флоренция, Италия Миланский собор, Милан, Италия Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция, Италия

Разработчики также составили рейтинг для каждой отдельной страны. В частности, в России пользователи чаще всего снимают Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Ранее News.ru рассказал, что турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов.