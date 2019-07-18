Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей. На втором и третьем местах разместились сразу две туристические точки в Италии: Колизей и фонтан Треви.
Рейтинг был составлен «облаком» Mail.ru, которое с помощью компьютерного зрения проанализировало сотни загруженных снимков путешественников. С топ-10 самых фотографируемых достопримечательностей можно ознакомиться ниже:
- Эйфелева башня, Париж, Франция
- Колизей, Рим, Италия
- Фонтан Треви, Рим, Италия
- Храм Святого Семейства, Барселона, Испания
- Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
- Йенский мост, Париж, Франция
- Пьяцца-дель-Дуомо, Флоренция, Италия
- Миланский собор, Милан, Италия
- Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ
- Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция, Италия
Разработчики также составили рейтинг для каждой отдельной страны. В частности, в России пользователи чаще всего снимают Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.
Ранее News.ru рассказал, что турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов.