Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look/Global Look Press

Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей. На втором и третьем местах разместились сразу две туристические точки в Италии: Колизей и фонтан Треви.

Рейтинг был составлен «облаком» Mail.ru, которое с помощью компьютерного зрения проанализировало сотни загруженных снимков путешественников. С топ-10 самых фотографируемых достопримечательностей можно ознакомиться ниже:

  1. Эйфелева башня, Париж, Франция
  2. Колизей, Рим, Италия
  3. Фонтан Треви, Рим, Италия
  4. Храм Святого Семейства, Барселона, Испания
  5. Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция
  6. Йенский мост, Париж, Франция
  7. Пьяцца-дель-Дуомо, Флоренция, Италия
  8. Миланский собор, Милан, Италия
  9. Бурдж-Халифа, Дубай, ОАЭ
  10. Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция, Италия

Разработчики также составили рейтинг для каждой отдельной страны. В частности, в России пользователи чаще всего снимают Красную площадь и собор Василия Блаженного в Москве, Дворцовую площадь и сады Петергофа в Санкт-Петербурге и мечеть Кул-Шариф в Казани.

Ранее News.ru рассказал, что турецкие отели снизили цены для россиян, чтобы привлечь дополнительное число туристов.

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