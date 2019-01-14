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Египетский спутник EgyptSat-A остался без страховщика

nasa.gov

технологии [ версия для печати ]

Поиски корпорацией «Энергия» страховщиков для запуска египетского спутника EgyptSat-A закончились безрезультатно. Аппарат предназначен для дистанционного исследования Земли.

Ни одна компания не пожелала взять на себя возможную компенсацию технических рисков при старте и эксплуатации модулей, пишет «Интерфакс». Максимальное вознаграждение составляло $19,89 млн. Страховая сумма — $117 млн.

Полёт запланирован на 7 февраля 2019 года. EgyptSat-A должен заменить на орбите своего предшественника — EgyptSat-2, переставшего подавать сигналы в апреле 2015 года. Тогда убытки покрыла СК «Спутник». Выплаченная сумма включила расходы разработчика по созданию нового аппарата.

Стоимость EgyptSat-A оценивается в $100 млн.

Ранее News.ru сообщал о старте американской ракеты Falcon 9 c 10 телекоммуникационными спутниками Iridium Next. Трансляцию вела компания Илона Маска SpaceX.


#космос #Египет #РККЭнергия
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