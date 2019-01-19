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Мемы для школьников: Facebook тайно создаёт новый сервис

Alexander Pohl/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Facebook в течение нескольких месяцев в секретном режиме разрабатывает сервис для подростков. Он называется LOL и содержит смешные видео, GIF и мемы.

Контент представляет собой что-то вроде длинных Stories из Instagram: он разделён на секции длиной в несколько секунд, чтобы его можно было быстро пролистать.

Пока что новый раздел находится в стадии бета-тестирования. В нём участвуют около 100 американских старшеклассников, сообщает TechCrunch. Все они подписали соглашения о неразглашении информации.

В самой социальной сети пока что подтвердили лишь разработку раздела с мемами LOL и его тестирование среди узкого числа пользователей. Там уточнили, что это будет отдельная лента. Однако в Facebook пока не решили, выпускать её в составе основного приложения или же сделать отдельным сервисом, как это произошло с мессенджером.

Одной из основных задач разработки нового сервиса, судя по всему, является попытка переманить молодую аудиторию у других социальных сетей. Такие попытки у Facebook уже были, однако существенного прироста юных пользователей они не принесли.

Ранее News.ru писал, что Facebook в течение ближайших трёх лет инвестирует $300 млн в развитие новостной журналистики. Эти средства также пойдут на борьбу с ложной информацией и новостями низкого качества в соцсети.


#дети #FACEBOOK #подростки #социальныесети
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