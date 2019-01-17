Дуров: 2019 год станет самым важным для Telegram

https://news.ru/storage/news/da46d5206ee250bc19ba0696ac785956/e11ea761-fc9b-4b79-b35b-324440d984c9_850.jpg Valentin Wolf/Global Look Press

Российский предприниматель Павел Дуров в своём Telegram-канале заявил, что 2019 год станет «безусловно самым важным в истории компании».

По словам создателя мессенджера, в прошлом году число пользователей Telegram заметно выросло и в результате он стал одним из немногих приложений для обмена сообщениями, которые получили значительный рост во всем мире. В течение следующих 12 месяцев команда намерена внести много долгожданных изменений, о которых просили юзеры.

Ранее Дуров решил ликвидировать компанию Telegram Messenger LLP из-за того, что мессенджер был включён в российский реестр Роскомнадзора организаторов распространения информации в Интернете. Глава ведомства Александр Жаров в свою очередь отметил, что это никак не повлияет на разбирательства по поводу самого Telegram в России.