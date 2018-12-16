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Дроны научились изменять форму

youtube.com/ailabRPG

технологии [ версия для печати ]

Учеными разработан дрон, который при необходимости может менять форму и размер. Это позволит вести работы в труднодоступных местах.

Одним из самых главных недостатков существующих квадрокоптеров заключается в том, что довольно большая ширина аппарата не позволяет ему летать в узких местах, таких как проёмы в зданиях. Разработан новый дрон, который при необходимости может складывать «руки», тем самым становясь гораздо уже. Они могут вытянуться вдоль квадрокоптера, или полностью складываются, делая устройство гораздо меньше в размере.

Разработчики уверены в том, что новый дрон будет крайне полезен в условиях работы в труднодоступных местах. Прототип сейчас тестируется.

Ранее News.ru писал о том, что дроны могут быть эффективно использованы для того, чтобы спасти людей от пламени во время пожаров в многоэтажных зданиях. Для эвакуации попавшего в ловушку человека используются четыре беспилотника, между которыми натянута сетка. Идея приспособить дроны для проведения спасательных операций принадлежит группе студентов Net Guard design из университета провинции Гуандун в Китае.


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