Дроны научились изменять форму

https://news.ru/storage/news/05e9d46af1ca1ff5f4f95e95764bee5a/9288f583-b5ef-429a-ad08-28c8558f4fc7_850.jpg youtube.com/ailabRPG

Учеными разработан дрон, который при необходимости может менять форму и размер. Это позволит вести работы в труднодоступных местах.

Одним из самых главных недостатков существующих квадрокоптеров заключается в том, что довольно большая ширина аппарата не позволяет ему летать в узких местах, таких как проёмы в зданиях. Разработан новый дрон, который при необходимости может складывать «руки», тем самым становясь гораздо уже. Они могут вытянуться вдоль квадрокоптера, или полностью складываются, делая устройство гораздо меньше в размере.

Разработчики уверены в том, что новый дрон будет крайне полезен в условиях работы в труднодоступных местах. Прототип сейчас тестируется.

Ранее News.ru писал о том, что дроны могут быть эффективно использованы для того, чтобы спасти людей от пламени во время пожаров в многоэтажных зданиях. Для эвакуации попавшего в ловушку человека используются четыре беспилотника, между которыми натянута сетка. Идея приспособить дроны для проведения спасательных операций принадлежит группе студентов Net Guard design из университета провинции Гуандун в Китае.