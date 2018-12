Беспилотники стали оружием преступников

https://news.ru/storage/news/5fd53499146718c01f06fd8bb2237af6/46b25d46-97a3-4050-9e2a-ae71e7f2362a_850.jpg Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Коллапс в аэропорту Гатвик раскрыл опасность дронов

После атаки дронов в британском аэропорту Гатвик во всём мире обсуждается полная беспомощность как аэропортов, так и силовых структур. Запуск беспилотников привёл к двухдневному коллапсу воздушной гавани, когда были отменены сотни рейсов и около 140 тыс. пассажиров вынуждены были поменять свои планы на рождественские каникулы.

Представитель аэропорта Гатвик 22 декабря сообщил: «Наши взлётно-посадочные полосы открыты, и мы намерены обслужить 757 рейсов, запланированных на сегодня. В общей сложности будут перевезены 124 484 пассажира». Он добавил, что безопасность — главный приоритет аэропорта.

Более 50 раз дроны диверсанта пролетали над взлётно-посадочной полосой Гатвика, начиная с вечера 19 декабря и до утра 21 декабря. Эксперты говорят, что оператор беспилотников имел опыт в деле управления такими аппаратами. Они высказывают опасения, что этот человек мог быть из числа «зелёных», которые протестуют против строительства второй взлётно-посадочной полосы: Гатвик недавно подал такую заявку. Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Аэропорт Гатвик

Судя по всему, безопасность и, в частности, способность защититься от дронов отныне станет вопросом номер один в повестке дня всех крупных аэропортов.

Арестованы двое

Полиция Сассекса заявила, что арестовала двух подозреваемых — мужчину 47 лет и женщину 54 лет, оба из Кроули. Они были арестованы по подозрению «в нарушении услуг аэродрома гражданской авиации». Их удалось взять под стражу 22 декабря. Автомобилист по фамилии Моттс помог полиции своими показаниями. Он рассказал, что ехал по просёлочной дороге, чтобы доставить посылку, и заметил подозрительного человека в флуоресцентном велосипедном снаряжении. Человек сидел на корточках рядом с большими светящимися дронами — один из них был размером примерно 4 фута, второй — в два раза меньше. Неизвестный был очень сосредоточен и не обратил никакого внимания на проезжавший мимо автомобиль. Буквально через две минуты этот человек сел на велосипед и уехал.

«Я думаю, он хотел упаковать беспилотники как можно быстрее и сбежать», — сказал Моттс.

Его показания оказались ключевыми для поиска подозреваемых. Но и сейчас полиция призывает граждан быть бдительными и немедленно связаться с полицейскими, если они считают, что у них есть «какая-либо информация, которая может помочь органам в привлечении виновных к ответственности».

«Аресты, которые мы произвели, являются результатом нашей решимости уберечь общественность от вреда, но линия расследования будет оставаться открытой до тех пор, пока мы не будем уверены, что дальнейшей угрозы безопасности пассажиров нет», — сообщил представитель полицейских органов Сассекса поздно вечером 21 декабря.

Надо сказать, что преступники изрядно разозлили полицейских: они словно бы издевались над стражами правопорядка, направляя дроны в атаку на полицию.

Почему не сбили беспилотник

Любой дрон может быть запрограммирован на полёт по заранее заданной траектории — в данном случае непосредственно над взлётно-посадочной полосой, специально, чтобы вызвать серьёзные нарушения деятельности аэропорта. Контролировать дрон можно с расстояния до пяти миль. Но почему эти устройства просто не были сбиты? Действительно, самым очевидным решением кажется уничтожение беспилотника с помощью винтовки или дробовика.

Однако на деле всё не так просто: пуля из винтовки, выпущенная вверх, пролетает значительное расстояние, если не попадет в цель. Опасность представляет и вариант, когда пуля попадает в дрон, но, срикошетив, уходит в сторону и продолжает движение. Согласно данным британского регистра, в настоящее время полицейские получают винтовки, которые, как правило, стреляют 5,56-мм пулями, дальность выстрела составляет при этом до 8000 футов в высоту, если стрелять под углом 70 градусов. Чтобы безопасно использовать винтовку, в идеале полиция для обеспечения общественной безопасности.должна была бы оцепить участок Западного Сассекса со стороной квадрата в 2,5 мили длиной. Дробовик в данном случае мог бы стать лучшей альтернативой винтовке, однако и их применить не решились из соображений безопасности населения и из-за множества формальностей.

Ловушки

В Британии разработана платформа для борьбы с дронами Dedrone, способная не только их обнаружить, но и классифицировать, а также смягчить угрозу. Датчики могут визуально идентифицировать дроны, улавливать их радиосигналы и даже узнавать характерные звуки двигателей. Примерно такая же платформа была использована британскими и американскими войсками во время освобождения Мосула. Перед военными стояла задача нейтрализовать беспилотники ИГ (террористическая организация, запрещённая в РФ). Пассажиры, оказавшиеся в ловушке в Гатвике, пришли в ярость из-за того, что такой метод противодействия дронам не был взят на вооружение аэропортом.

Консультант по безопасности и обороне Деклан Пауэр сказал: «Я поражён тем, что электронные контрмеры не были применены заранее, чтобы предотвратить приближение дронов к аэропорту. Масштаб сбоев таков, что аэропорты всего мира должны учиться на этом примере. Кто-то просто так смог закрыть один из крупнейших аэропортов более чем на 36 часов. И важнейшим уроком является необходимость применения эффективных мер электронного противодействия».

Армия работает над «беспилотным куполом» или «глушителем», который может либо «мягко уничтожить» беспилотный летательный аппарат, нарушив деятельность средств связи, либо сбить его лазером с расстояния до двух миль. Частотные глушители и системы раннего предупреждения широко распространены, например, в аэропортах США, но крайне редко используются в Великобритании.

Устаревшее законодательство

Адвокат Ричард Райан говорит, что действующий закон, регламентирующий использование беспилотных летательных аппаратов, устарел, и правительство ранее не учло прозвучавшие предупреждения об опасности, которую представляют собой беспилотники.

«Члены правительства вели себя как раззявы. Вопрос о потенциальной опасности и разрушительном характере беспилотников был поднят в Палате лордов ещё пять лет назад, но правительство ничего не сделало. Необходимо срочно уточнить законодательство, касающееся использования беспилотников», — заявил адвокат.

В настоящее время в Великобритании максимальное наказание за неправомерное применение дрона (полёт в пределах 1 км от аэропорта на высоте более 400 футов, что угрожает самолётам), составляет пять лет тюрьмы. В случае с Гатвиком, по всей вероятности, будут учтены отягчающие обстоятельства, а именно огромные затраты аэропорта Гатвик в связи с нарушением.

Беспилотники являются проблемой не только для аэропортов, но и для тюрем, где предпринимаются попытки с помощью дронов отправить заключённым запрещённые вещи — от телефонов до наркотиков. Джон Паркер, управляющий директор британской компании по обучению управлению беспилотными летательными аппаратами, говорит, что менять какие-то правила пользования беспилотниками безполезно — асоциальные элементы не станут руководствоваться правилами.

Кто остановит дроны?

Geofencing, который используется в большинстве готовых коммерческих дронов, предполагает, что доступ в зону полётов лайнеров исключён, но не все производители дронов включают эту функцию. Кроме того, любой, кто настраивает дрон самостоятельно, может исключить эту опцию.

В Токио прибегли к созданию отряда полицейских дронов для патрулирования важных зданий и захвата «чужих» беспилотных летательных аппаратов.

Также существует методика борьбы с дронами с помощью специально обученных орлов и соколов. В 2016 году голландская полиция начала обучение птиц такой охоте, но год спустя программа была остановлена: и высокого результата не всегда удавалось добиться, и стоимость программы была высока.

Перспективной представляется технология многоцелевых полусферических радаров Rada Electronic Industrials, которая обеспечивает 360-градусное наблюдение и может обнаруживать беспилотные летательные аппараты на расстоянии 3,5 км (2,2 мили).