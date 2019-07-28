https://static.news.ru/photo/d84dc506-b10d-11e9-9125-fa163e074e61_1024.jpg Фото: NASA

Грузовой корабль Dragon частной американской компании SpaceX доставил на МКС оборудование и биоматериалы для экспериментов над мхами. Всего на орбитальный комплекс прибыло порядка 2,5 тонны грузов, включая продовольствие. Об успешной стыковке сообщается на сайте NASA.

Исследование мхов заказали специалисты из нескольких японских университетов. Они рассчитывают изучить влияние невесомости на рост и состояние этих растений. По мнению учёных, это может позволить в будущем разработать более эффективные методы выращивания различных культур в космических колониях, к примеру, на Луне или на Марсе.

Кроме того, Dragon доставил материалы для проведения подготовленной учёными из Великобритании, Дании и Нидерландов серии экспериментов под названием Biorock. Их цель в изучении взаимодействия между некоторыми видами минералов и микроорганизмов в условиях невесомости. Учёные полагают, что в перспективе смогут разработать методы бурения пород с помощью бактерий.

На борту грузовика также новый стыковочный адаптер. Он будет установлен в одном из элементов модуля Harmony. Ожидается, что это позволит, в частности, стыковаться с МКС кораблям, которые сейчас разрабатывают частные компании.

Грузовой космический корабль Cargo Dragon уже запускали к МКС, это было в апреле 2015 года и в декабре 2017 года.

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