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Достойного противника дронам ещё не придумали

Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг признался, что технологических решений, которые могли бы полностью решить проблему дронов, мешающих работе аэропортов, в настоящий момент не существует.

«Не существует систем, которые могли бы полностью решить такого рода проблему, — заявил в интервью телеканалу SkyNews Грэйлинг.

Он сказал, что этой проблемой сейчас озабочены аэропорты всей Великобритании. Министерство сотрудничает с ними и пытается найти подходящие варианты, но простых и готовых решений нет.

Ранее News.ru писал, что зоны отчуждения вокруг британских аэропортов будут расширены с одного до пяти километров, а у полиции появятся новые полномочия по борьбе с незаконным использованием беспилотников. Операторы беспилотников весом от 250 г до 20 кг должны зарегистрировать их и пройти тест на квалификацию пилота дрона до 30 ноября. Кроме того, в аэропортах начнут тестировать технологию встречных дронов. Необходимость этих мер вызвана неоднократными нарушениями работы лондонского аэропорта Гатвик.


#ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #беспилотники
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