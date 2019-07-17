https://static.news.ru/photo/02c04e80-a880-11e9-9513-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Компания «Доктор Веб» направил в Роскачеству просьбу раскрыть подробности исследования антивирусного программного обеспечения. По его итогам продукт разработчиков оказался на последнем месте.

Когда мы получим всю информацию, мы, естественно, будем смотреть, есть ли там основания для юридического демарша, — рассказал «Говорит Москва» генеральный директор «Доктор Веб» Борис Шаров.

По его словам, ведомство не проводило тестирование, а заказало его у зарубежной лаборатории. При этом Роскачество отказалось раскрыть подрядчика, поскольку, как предположил Шаров, опасается возможного давления влияния разработчиков антивирусов на исследователей.

Для антивирусной индустрии это небывалая вещь, чтобы люди не знали, кто конкретно их тестировал. Как будто это какая-то военная лаборатория, хотя они утверждают, что это обычная независимая, всем известная лаборатория, — заметил гендиректор «Доктор Веб».

В комментарии RNS ведомство заявило, что не получало запросов от компании и добавило, что обычно подобные претензии связаны с неготовностью некоторых компаний публично признавать свои ошибки. Как ответили в Роскачестве, над исследованиями работают лучшие IT-специалисты и лаборатории, а их результаты регулярно публикуются членами Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) в своих странах.

Ранее News.ru рассказал, что Роскачество и ICRT подвели итоги исследования антивирусов для macOS и Windows. Лучшими для операционной системы Microsoft стали Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, Bitdefender Antivirus Free Edition, Norton Security Deluxe и Avast Free Antivirus. У ОС Apple на первом месте ESET Cyber Security Pro, на втором и последующих — Kaspersky Internet Security, Bitdefender Antivirus for Mac, G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe