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Добровольная маркировка фотокамер стартует 1 марта

pixabay.com

технологии [ версия для печати ]

Эксперимент по маркировке средствами идентификации фотокамер, духов и туалетной воды планирует провести Минпромторг с 1 марта по 30 ноября. С 1 декабря маркировка этих товаров станет обязательной.

«Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе», — говорится в пояснительной записке к проекту на сайте regulation.gov.ru.

Эксперимент должен помочь выработать оптимальные механизмы функционирования системы маркировки и прослеживаемости товарооборота. Функции оператора этой информационной системы будет исполнять ООО «Оператор-ЦРПТ».

Ранее News.ru писал, что Федеральная налоговая служба РФ может отказаться от акцизных марок для сигарет. Вместо этого в фискальных целях и для контроля за оборотом предлагается ввести цифровую маркировку. В пресс-службе Минпромторга отметили, что заинтересованные ведомства в действительности проводят оценку применимости механизмов маркировки средствами идентификации и мониторинга оборота табака.


#Минпромторг #маркировка
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