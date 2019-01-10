USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent60.33 $ Bitcoin3,820.78 $
МОСКВА-10°C13:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. технологии

Глуховский представил очень редкое издание Metro Exodus

Дмитрий Глуховский Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Дмитрий Глуховский

технологии [ версия для печати ]

Студия 4A Games опубликовала новый ролик «Метро: Исход», посвящённое лимитированному изданию Artyom Edition. О его наполнении рассказал автор серии «Метро» Дмитрий Глуховский.

Издание упаковано в стальной патронный ящик и включает в себя такие знакомые поклонникам шутера предметы, как часы ручной работы с «газоразрядным» индикатором, противогаз с фильтром и зажигалка, сделанная из винтовочного патрона.

Кроме того, самые удачливые игроки получат солдатские жетоны ручной работы с выгравированным именем получателя издания, кожаный планшет с картой путешествия Авроры и персонифицированный сертификат собственности, подписанный Глуховским креативным директором 4A Games Андреем Прохоровым.

Уникальное издание будет выпущено в десяти экземплярах. Первая копия набора останется в студии, в то время как оставшиеся будут разыграны в рамках рекламных акций в ближайшие недели. Как сообщил компания «Бука» изданию DTF, России достанется одно из девяти изданий.

Презентация Artyom Edition стала третьим из пяти обещанных анонсов. Ранее 4A Games опубликовала сюжетный трейлер постапокалиптического шутера «Метро: Исход», а также объявила о фоторежиме, который будет доступен игрокам вместе в день релиза «Метро: Исход».   

Экшен поступит в продажу на PC, PS4 и Xbox One 15 февраля. News.ru включил шутер в список самых ожидаемых игр 2019 года, с которым можно ознакомиться по ссылке.


#игры #metroexodus #дмитрийглуховский
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

Лента новостей
технологии 13:17
Роскосмос создал самый маленький в мире датчик для спутников
спорт 13:17
Изгнанного из «Спартака» Попова переманили турки
общество 13:10
Восемь участков Москвы отдадут для нужд метро
спорт 13:05
Экс-футболист сборной Испании порыбачил в Сибири
общество 13:00
Пропавшего двуглавого орла нашли в Санкт-Петербурге
Другие новости
технологии 13:17
Роскосмос создал самый маленький в мире датчик для спутников
технологии 12:43
Tesla прекратит продажи дешёвых Model S и X
технологии 11:31
Xiaomi представила Redmi Note 7 c 48-мегапиксельной камерой
технологии 10:57
Стэна Ли увековечат в World of Warcraft
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top