Глуховский представил очень редкое издание Metro Exodus

https://news.ru/storage/news/c2788ae57b6ce3fee558a95260829bb6/88b0e767-2cb8-4b53-af56-c49505975c5d_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Дмитрий Глуховский

Студия 4A Games опубликовала новый ролик «Метро: Исход», посвящённое лимитированному изданию Artyom Edition. О его наполнении рассказал автор серии «Метро» Дмитрий Глуховский.

Издание упаковано в стальной патронный ящик и включает в себя такие знакомые поклонникам шутера предметы, как часы ручной работы с «газоразрядным» индикатором, противогаз с фильтром и зажигалка, сделанная из винтовочного патрона.

Кроме того, самые удачливые игроки получат солдатские жетоны ручной работы с выгравированным именем получателя издания, кожаный планшет с картой путешествия Авроры и персонифицированный сертификат собственности, подписанный Глуховским креативным директором 4A Games Андреем Прохоровым.

Уникальное издание будет выпущено в десяти экземплярах. Первая копия набора останется в студии, в то время как оставшиеся будут разыграны в рамках рекламных акций в ближайшие недели. Как сообщил компания «Бука» изданию DTF, России достанется одно из девяти изданий.

Презентация Artyom Edition стала третьим из пяти обещанных анонсов. Ранее 4A Games опубликовала сюжетный трейлер постапокалиптического шутера «Метро: Исход», а также объявила о фоторежиме, который будет доступен игрокам вместе в день релиза «Метро: Исход».

Экшен поступит в продажу на PC, PS4 и Xbox One 15 февраля. News.ru включил шутер в список самых ожидаемых игр 2019 года, с которым можно ознакомиться по ссылке.