https://static.news.ru/photo/30b9d356-9b24-11e9-9405-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Marcio Jose Sanchez/AP/TASS

Российские десантники и офицеры Сил спецопераций будут проходить подготовку на тренажёре виртуальной реальности (VR) «Кудесник». Название расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации».

В этом комплексе реализованы передовые 3D-технологии для обучения личного состава десантированию с динамическим сопровождением на всех этапах прыжка с парашютом, — пояснил корреспонденту ТАСС представитель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подполковник Юрий Шлыков.

Отрабатывать высотные прыжки на новом тренажёре солдаты будут в специальном VR-шлеме. При этом боковые вентиляторы комплекса будут создавать встречные воздушные потоки, имитирующие нахождение парашютиста в полёте.

Несколько тренажеров, объединенных в единую сеть, позволяют имитировать действия парашютистов в группе, — пояснил разработчик комплекса Владимир Просвирнин.

Ранее News.ru писал о том, что компания Microsoft выиграла контракт на разработку прототипов виртуальных тренажёров, на которых солдаты США будут обучаться и отрабатывать боевые миссии. Цена контракта — $479,2 млн.

За получение этого контракта боролись практически все ключевые технологические компании, включая одного флагмана сферы разработок дополненной реальности — Magic Leap. Однако победа досталась корпорации Билла Гейтса.