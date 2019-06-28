Российские десантники и офицеры Сил спецопераций будут проходить подготовку на тренажёре виртуальной реальности (VR) «Кудесник». Название расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации».
В этом комплексе реализованы передовые 3D-технологии для обучения личного состава десантированию с динамическим сопровождением на всех этапах прыжка с парашютом, — пояснил корреспонденту ТАСС представитель Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища подполковник Юрий Шлыков.
Отрабатывать высотные прыжки на новом тренажёре солдаты будут в специальном VR-шлеме. При этом боковые вентиляторы комплекса будут создавать встречные воздушные потоки, имитирующие нахождение парашютиста в полёте.
Несколько тренажеров, объединенных в единую сеть, позволяют имитировать действия парашютистов в группе, — пояснил разработчик комплекса Владимир Просвирнин.
Ранее News.ru писал о том, что компания Microsoft выиграла контракт на разработку прототипов виртуальных тренажёров, на которых солдаты США будут обучаться и отрабатывать боевые миссии. Цена контракта — $479,2 млн.
За получение этого контракта боролись практически все ключевые технологические компании, включая одного флагмана сферы разработок дополненной реальности — Magic Leap. Однако победа досталась корпорации Билла Гейтса.