Демо Resident Evil 2 преодолело отметку в 2 млн загрузок

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Capcom обновила данные о демоверсии Resident Evil 2 Remake. За неделю с момента её выхода, 11 января, в онлайновых игровых сервисах 1-Shot Demo скачали более двух миллионов раз.

Данные учитывают все доступные для ужастика платформы, но только тех пользователей, которые разрешили доступ к своей системе сервису RE.Net. При этом точное число скачавших демо остаётся неизвестным, так как игроки могли использовать дополнительный аккаунт, чтобы избавиться от ограничения во времени.

Как сообщал News.ru, на прохождение 1-Shot Demo отведено 30 минут. В случае смерти главного героя игра продолжится, но ровно до того момента, пока не закончится время. Судя по данным Capcom, на момент написания заметки завершить демоверсию смогло лишь 27%.

Полная версия Resident Evil 2 выйдет 25 января на PC, PS4 и Xbox One.

скриншот residentevil.net

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