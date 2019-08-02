Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земсков подал иск к ООО «Деливери клаб». Истец считает, что сервис доставки еды неправомерно использует его разработку и требует взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на изобретение.
По мнению Земскова, его технология используется для отображения клиентам информации о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Истец настаивает, что компания должна была заключить с ним лицензионный договор.
Примечательно, что Земсков
В то же время Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова. На данный момент у документа указан статус «прекратил действие, но может быть восстановлен» из-за неуплаты пошлины за поддержание патента в силе, сообщает
Ранее News.ru рассказал, что Apple подала заявку на патент гарнитуры смешанной реальности (AR/VR) со специальными датчиками. Они позволяют устройству отслеживать движения глаз, выражения лица и жестов человека.