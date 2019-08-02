https://static.news.ru/photo/f259b1c0-b500-11e9-97fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владелец патента на «способ и систему определения местоположения объекта на территории» Александр Земсков подал иск к ООО «Деливери клаб». Истец считает, что сервис доставки еды неправомерно использует его разработку и требует взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на изобретение.

По мнению Земскова, его технология используется для отображения клиентам информации о ресторанах и товарах с учетом их местоположения. Истец настаивает, что компания должна была заключить с ним лицензионный договор.

Примечательно, что Земсков подал заявление в апреле 2018 года, но ему отказали в изначальном иске — суд вынес решение в конце апреля 2019 года. Автор технологии уже подал две апелляционные жалобы.

В то же время Роспатент рассматривает вопрос об аннулировании патента на изобретение Земскова. На данный момент у документа указан статус «прекратил действие, но может быть восстановлен» из-за неуплаты пошлины за поддержание патента в силе, сообщает «Коммерсант» .

Ранее News.ru рассказал, что Apple подала заявку на патент гарнитуры смешанной реальности (AR/VR) со специальными датчиками. Они позволяют устройству отслеживать движения глаз, выражения лица и жестов человека.