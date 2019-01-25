Deadline: Netflix работает над сериалом по мотивам Resident Evil

Немецкая продюсерская компания Constantin Film в сотрудничестве с Netflix приступила к созданию полноценного сериала по мотивам серии Resident Evil. Проект должен расширить вселенную ужастика и углубить существующую мифологию.
За основу сериал возьмёт базовую концепцию RE, как и будущая перезагрузка фильмов по мотивам игры. Сюжет будет посвящён работе корпорации Umbrella и «новому мировому порядку, вызванному вспышкой T-вируса», сообщает издание Deadline.
Пока проект находится на ранней стадии. Авторы планируют добавить в него все ключевые элементы Resident Evil, включая экшен-эпизоды и «пасхальные яйца». Сейчас компании ведут поиски исполнительного продюсера.
Ранее News.ru рассказал, что нужно знать о ремейке Resident Evil 2, который выходит на PC, PS4 и Xbox One 25 января.