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Daimler создаст беспилотные грузовики до 2025 года

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

технологии [ версия для печати ]

Германская компания Daimler планирует инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание самоуправляемых грузовиков. Выпустить их в продажу должны до 2025 года.

Система управления в них позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. Daimler намерен отказаться от стадии, когда грузовик способен ехать без шофера, но водитель находится в кабине для подстраховки.

Частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году, сообщает Deutsche Welle. Для разработки новых автомобилей компания намерена создать около 200 рабочих мест в США и Германии.

Ранее News.ru писал о том, что онлайн-сервис по заказу такси Uber закрыл отдел разработок технологий беспилотных грузовиков. Компания решила сосредоточиться на легковых автомобилях. К разработкам беспилотных грузовиков Uber приступил летом 2016 года. Первые испытания прошли в штатах Калифорния и Аризона, а также на полигоне в Питтсбурге (штат Пенсильвания).


#грузовики #Daimler #беспилотныйтранспорт
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