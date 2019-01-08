Daimler создаст беспилотные грузовики до 2025 года

https://news.ru/storage/news/9a067d2ba346997588cbcc0d966fc1f7/8c559f4e-7716-4d6e-a0b9-39466b91a50c_850.jpg Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Германская компания Daimler планирует инвестировать в ближайшие годы 500 млн евро в создание самоуправляемых грузовиков. Выпустить их в продажу должны до 2025 года.

Система управления в них позволяет компьютеру самому тормозить, набирать скорость и поворачивать. Daimler намерен отказаться от стадии, когда грузовик способен ехать без шофера, но водитель находится в кабине для подстраховки.

Частично автоматизированные грузовики введут в эксплуатацию уже в 2019 году, сообщает Deutsche Welle. Для разработки новых автомобилей компания намерена создать около 200 рабочих мест в США и Германии.

Ранее News.ru писал о том, что онлайн-сервис по заказу такси Uber закрыл отдел разработок технологий беспилотных грузовиков. Компания решила сосредоточиться на легковых автомобилях. К разработкам беспилотных грузовиков Uber приступил летом 2016 года. Первые испытания прошли в штатах Калифорния и Аризона, а также на полигоне в Питтсбурге (штат Пенсильвания).